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Çaycumaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Çaycumaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Süper Amatör B grubu takımı Çaycuma Spor' un yeni teknik direktörü belli oldu.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Süper Amatör B grubu takımı Çaycuma Spor' un yeni teknik direktörü belli oldu.

2021-2022 Süper Amatör B grubunda yer alan Çaycuma Spor, Uğur Terzi' den boşalan teknik direktörlüğe Mithat Gökhan Konmuş'u getirdiğini açıkladı. Kulüp Başkanı Deniz Atmaca'nın katılımıyla tesislerde düzenlenen imza töreninde Çaycuma Spor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Teknik direktör Konmuş, yarından itibaren görevinin başında ve yoğun mesai harcayarak takımı Gelik Spor maçına hazırlayacak. - ZONGULDAK

Çaycumaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Çaycumaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Çaycumaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Çaycumaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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