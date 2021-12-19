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Çaycumaspor mini kızlar ilk oyununda rakibini ezdi geçti

Çaycumaspor mini kızlar ilk oyununda rakibini ezdi geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Çaycuma Spor mini Kızlar Voleybol Takımı Lige net bir skorla başladı.

ZONGULDAK (İHA) - Çaycuma Spor mini Kızlar Voleybol Takımı Lige net bir skorla başladı.

Zonguldak' ın Çaycuma ilçesinde Çaycuma spor Mini Kızlar Voleybol takımı ilk maçını rakibine üstün bir oyunla kazandı. Çaycuma Spor adı altında 3 ay önce sıfırdan başlayarak Aytaç Gezer, Zekai Usluoğlu, Atakan Muhan ve Gamze Sarıkaya antrenörleri tarafından kurulan Çaycuma spor Mini Kızlar (11-12 yaş) voleybol takımı geçen kısa sürede özverili çalışmalar sonucu bugün ilk resmi maçına çıktılar.

Çaycuma spor Mini Kızlar ve Gençlerbirliği spor Mini Kızlar voleybol takımı ilk maçını kapalı spor salonunda gerçekleştirdi. Heyecanları gözlerinden okunan minik kızların Gençlerbirliği spor kulübünü 3-0 yenerek sezona çok güzel bir başlangıç yaptı. Antrenörleri maç sonrası kızlarını tebrik ederek; "Bu hassas pandemi sürecine rağmen her şeyi ile destek veren öğrenci, veli ve özellikle Çaycumaspor yöneticilerine teşekkür ederiz" dedi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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