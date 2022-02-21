Çaycumaspor, Konmuş ile yollarını ayırdı

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Süper Amatör Ligi takımı Çaycuma Spor, teknik direktörü Mithat Gökhan Konmuş ile Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda yolları ayırdı.

Çaycuma Spor takımı artık yollarını takım kaptanı Suat Kerçin ve Caner Kır ile yola devam kararı aldığını açıkladı. Çaycuma Spor yönetim kurulu, " Çaycuma Spor'un şampiyonluk parolasında hiç bir şekilde sapma yoktur" dedi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Spor