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Çaycumaspor'dan spor malzemesi desteği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Çaycumaspor'dan spor malzemesi desteği

Çaycuma Spor Kulübü, amatör sporun ve spor kulüplerinin güçlenmesine ve sporda Çaycuma'nın elde ettiği başarıların artmasına katkı sağlamak amacıyla spor malzemesi ile destek veriyor.

Çaycuma Spor Kulübü, amatör sporun ve spor kulüplerinin güçlenmesine ve sporda Çaycuma'nın elde ettiği başarıların artmasına katkı sağlamak amacıyla spor malzemesi ile destek veriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Çaycuma Spor Kulübüne destek amaçlı gönderilen malzemeler, Kulüp Başkanı Teoman Temelkuran tarafından amatör spor kulüpleri ile paylaşılmaya devam ediliyor. Çaycuma Spor Kulübü Başkanı Temelkuran, göreve geldiği gün ilk yönetim kurulu toplantısında Çaycuma'da amatör spor kulüplerine malzeme desteği yapmak istediğini belirtti.

Kulüp Başkanı Temelkuran; " Bölgemizde bir çok kulübümüz malzeme almakta sıkıntı çekiyor. Amatör kulüpler zor şartlar altında lige çıktı ve sezonu zor şartlarda bitirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kulübümüze destek amaçlı gönderilen malzemeleri paylaşmaya devam ediyoruz. Söz verdiğimiz gibi bütün kulüplerimize sahip çıkacağız. İnşallah Çaycuma Spor Kulübü olarak, Çaycuma'da faaliyet gösteren kulüplerimizin başkanları aracılığı ile gücümüz yettiğince malzeme desteğinde bulunuyoruz. Birlik, beraberlik içerisinde büyümeliyiz. Tüm kulüplerimizle daha güçlüyüz. Amatör Spor Kulüplerimizin idmanları başlamasının ardından başlatılan 2021 Yılı Amatör Spor Kulüplerine malzeme desteği kapsamında Çaycuma 'da faaliyette olan ihtiyaç sahibi tüm kulüplere spor malzemeleri teslim edilmeye başlandı. Bu konuda destek veren tüm kuruluşları ve yönetim kurulu arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi. - ZONGULDAK

Çaycumaspor'dan spor malzemesi desteği

Çaycumaspor'dan spor malzemesi desteği

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Haber: Çaycumaspor'dan spor malzemesi desteği - Haberler Spor
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