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Anadolu Lisesi, Türkiye, 8 Mart, Spor

Çaycumalı sporcular Türkiye Şampiyonasına katılacaklar

6-8 Mart tarihlerinde 18 ilden 450 sporcunun katılımıyla okul sporları gençler grup müsabakaları gerçekleşti.

09.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:25
Çaycumalı sporcular Türkiye Şampiyonasına katılacaklar

6-8 Mart tarihlerinde 18 ilden 450 sporcunun katılımıyla okul sporları gençler grup müsabakaları gerçekleşti.


Bu yıl Bartın 'da yapılan okul sporları gençler grup müsabakalarında Çaycuma'dan Oktay ve Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi öğrencileri ve ayrıca Toga Spor Kulübü sporcularından Livanur Tiryakioğlu ve Zeynep Sıla Ay yarıştı. Sporculardan ikinci Livanur Tiryakioğlu olurken üçüncülüğü Zeynep Sıla Ay elde etti.


3-5 Nisan 2020 tarihleri arasında Yozgat'ta yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandılar. Toga Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Kadir Bölükcü, Oktay Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi Okul Müdürü ve Beden Eğitimi öğretmenlerine desteklerinden dolayı teşekkür ederek, " Zonguldak Gençlik Spor İl Müdürümüz Hakan Yüksel'e, Çaycuma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne ve Zonguldak Cihan İletişim sahipleri Ceyhun Kömürcü ve Cihan Kömürcü'ye şahsım ve sporcularım adına teşekkür ederiz. Bizlere güvenen ailelerimize minnet borçluyuz. Sporcularımı bu yolda her zaman başarılar diliyorum" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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