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Çaycuma Spor kulüp başkanı Temelkuran istifa etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Çaycuma Spor kulüp başkanı Temelkuran istifa etti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Süper Amatör B grubu takımı Çaycuma Spor'un Kulüp Başkanlığı ve Yöneticiliği görevinden istifa etti.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Süper Amatör B grubu takımı Çaycuma Spor'un Kulüp Başkanlığı ve Yöneticiliği görevinden istifa etti.

Deplasmanlı Süper Amatör Lig takımlarından Çaycuma Spor Kulübü Başkanı Teoman Temelkuran istifasını şu sözlerle açıkladı; " 22 Haziran 2021 tarihinde büyük bir heyecan ve şampiyonluk özlemi ile göreve geldik. Kulübümüzü süreç içerisinde Belediye Başkanımız, iş insanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, derneklerimiz, basınımız ve Çaycuma halkımızın destekleri ile bizlerinde mücadele azmi gayret ve çabaları ile belirli bir noktaya getirdik. Şaibesiz doğruluktan, dürüstlükten ve şeffaflık ödün vermeden başımız dik bir şekilde takımımızı grubunda güzel bir noktaya getirmenin gururu içerisindeyiz. Her maçımızda tribünlerimizi dolduran taraftarımızın gönlümüzdeki yeri ise bambaşka inşallah sonu da bu güzellikte bir şampiyonluk olur. 6 Aralık 2021 tarihinde üzülerek aldığım karar neticesinde Çaycuma Spor Kulüp Başkanlığımı ve Yöneticiliğimi bıraktığımı ve artık kulübüme bir taraftar olarak destek vereceğimi bildiriyor 'Ortak Sevdamız Çaycuma Spor' diyorum" dedi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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