Çaycuma sokağa akın etti Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklarda yoğun insan hareketliliği yaşanıyor.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklarda yoğun insan hareketliliği yaşanıyor.

Çaycuma ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar korona virüsü salgınına rağmen cadde ve sokaklara akın etti. 'Evde Kal' çağrılarını unutup, maskeleri takan vatandaşların banka önlerinde uzun kuyruklar oluşturması ve sosyal mesafe kuralına uymamaları virüs tehlikesini arttırdı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA