Çaycuma Müftülüğü Kahvaltıda Gençleri Bir Arada Topladı

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde Çaycuma Müftülüğünce Mevlidi Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde Pazar günü Şahit Ömer Halisdemir Kur'an Kursu'nda yaklaşık 250 gencin katıldığı kaynaştırma amaçlı kahvaltı programı gerçekleştirildi.

Kahvaltıya İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, Murakıp Cemalettin Torun, Şef Hayrettin Çakır, Emlakçılar Derneği Başkanı Erol Ünlü, Din Görevlileri Dernek Başkanı Ali Kurttekin, cami görevlileri ve yaklaşık 250 kişiye yakın genç katıldı. Kahvaltının ardından gençlerden, Enes Verimli Kur'an-ı Kerim okudu, Furkan Küçük'ün duaları ile yemeğe başlandı. Gençler geleceğin Türkiyesini inşa edecekler diyen İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş; "Ben geleceğin bu gençler sayesinde daha iyi olacağına inanıyorum. İyi ki varlar. Rabbim eksikliklerini göstermesin. Bu gençler, geleceğin Türkiye'sini inşa edecekler" diye başladığı konuşmasına Asrı Saadet Dönemindeki gençlerden örnekler vererek devam etti.

Müftü Ermiş; "Yeryüzünde başarılı olmak isteyen her dava sahibi mutlaka gençliği ve genç nesli elinde tutmaya, savunduğu davasını gençlerle desteklemeye gayret etmiştir. Toplumsal yapılarda gençliği olmayan, gençlerle desteklenmeyen davalar çabucak yok olup gitmiştir. Hz. Muhammed'e inanan, gönül veren ilk Müslümanların içinde, toplumun her kesiminden kimselerin bulunması da bunun bir göstergesidir. Ancak ona inanan bu ilk Müslümanların yaş grupları dikkate alındığında, çoğunluğunun gençlerden oluştuğu görülür. Erkam b. Ebil Erkam 17 yaşındayken İslam'ı kabul etmiş ve evini Hz. Peygamber'e İslam'ı tebliğinde merkez olarak kullanması için tahsis etmiştir. Kabe hareminde, Safa tepesi eteğinde bulunan bu ev, tebliğ faaliyetlerinde önemli bir görev üstlenmiş ve "Darü'l-Erkam" namıyla tarihe geçmiştir. Hz. Ali 8-10 yaşlarındayken İslam'ı kabul etmiş, Hz. Peygamber'in özel muhafızı gibi Hz. Zeyd ile birlikte ona gözcülük edip, ona yardımda bulunmuş, onun emirlerini yerine getirmişlerdir. Hicreti esnasında canını ortaya koyup onun yatağına yatmış, onun yerine ölümü göze almıştır. Mus'ab b. Umeyr 18-20 yaşlarında Müslüman olmuş ve I. Akabe Biatı'ndan sonra Hz. Peygamber tarafından Medine'ye öğretmen olarak yollanmıştır. Bir yandan eğitim-öğretimle, öğretmenlikle İslam'ın yayılışına katkıda bulunan Mus'ab diğer yandan da Bedir ve Uhud savaşlarında bizzat İslam'ın sancaktarlığını yapıp şahadete koşmuştur" dedi.

Son olarak da gençlere tavsiyede bulunan Müftü Ermiş, "Düşünen, okuyan, soran, sorgulayan, vefalı, değer veren, değer sahibi gençler olmanız. Katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum, bu güzel etkinliğin gerçekleşmesinde maddi-manevi emeği geçen tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun" diyerek sözlerini tamamladı. Çekilen toplu fotoğrafın ardından program sona erdi. - ZONGULDAK