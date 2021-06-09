Çaycuma Kent Konseyi olağan genel kurul yapacak
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Çaycuma Kent Konseyi olağan genel kurul yapacak

Çaycuma Kent Konseyi olağan genel kurul yapacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi İlçe Kent Konseyi 2.Çalışma dönemi seçimli olağan genel kurul yapacağını duyurdu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi İlçe Kent Konseyi 2.Çalışma dönemi seçimli olağan genel kurul yapacağını duyurdu.

Çaycuma Kent Konseyinden yapılan açıklamaya göre; Kent Konseyleri Yönetmeliğine göre 24 Haziran 2019 Tarihinde yapılan Seçimli Olağan Genel Kurul da 2 yıllık göreve gelen Kent Konseyi 2.Çalışma Dönemi Kent Konseyi Başkan ve Yürütme Kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolması nedeniyle Pandemi kısıtlamaları imkan tanıdığı şekilde 24 Haziran 2021 tarihinde salt çoğunluklu,1 Temmuz 2021 Tarihinde çoğunluksuz olarak olağan seçimli genel kurul yapılacağı ve yeni seçilen Başkan ve Yürütme Kurulu üyelerinin de 3 yıl görev alacağı bildirildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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