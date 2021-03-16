Çaycuma İl Özel İdaresi araç filosunu genişletti
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Çaycuma İl Özel İdaresi araç filosunu genişletti

16.03.2021 17:54 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:59
Çaycuma İl Özel İdaresi araç filosunu genişletti

Zonguldak İl Özel İdare Çaycuma ilçesinde bulunan şubesine 3 kamyon tahsis etti.

Zonguldak İl Özel İdare Çaycuma ilçesinde bulunan şubesine 3 kamyon tahsis etti.

Zonguldak İl Özel İdaresi sunulan hizmetlerin daha sağlık ve iyi bir şekilde yürütülebilmesi için 3 adet kamyon kurban kesimiyle hizmete girdi. Toplamda 12 kamyon ile araç filosunu genişleten Zonguldak İl Özel İdaresi daha iyi hizmet sunulması için çalışıyor. İl Özel İdare Çaycuma şubesi personeli yeni gelen kamyonlar için kurban kesimi yaparak, halka daha fazla hizmet edecekleri için mutlu olduklarını belirttiler. - ZONGULDAK

Çaycuma İl Özel İdaresi araç filosunu genişletti
Çaycuma İl Özel İdaresi araç filosunu genişletti
Çaycuma İl Özel İdaresi araç filosunu genişletti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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