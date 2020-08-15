Çaycuma heyeti Ankara'da temaslarda bulundu Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan heyet Ankara'ya giderek Çaycuma Manda Yoğurdu üretiminin yaygınlaştırılması için temasta bulundu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan heyet Ankara'ya giderek Çaycuma Manda Yoğurdu üretiminin yaygınlaştırılması için temasta bulundu.

Çaycuma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Aytekin Pekdemir, Çaycuma Kent Konseyi Başkanı ve Gıda Mühendisi Tuğrul Dereli, Zonguldak Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Memduh İnam ve Bartın Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Gül'den oluşan heyet Coğrafi İşaretli Çaycuma Manda Yoğurdunun yaygınlaştırılması için çeşitli kurumları ziyaret ederek projelerle ilgili temaslarda bulundu.

Öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı Ulusal Gıda Referans Laboratuvarına Çaycuma Manda Yoğurdunun üstünlüklerini gösterir detaylı raporla ilgili numuneleri bırakan heyet Labarotuvar Müdürü Dr. Gıda Mühendisi Berrin Şenöz'ü ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Sonrasında Tarım ve Orman Bakanlığı'nı ziyaret eden heyet Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne geçerek Çaycuma Manda Yoğurdu ile ilgili bir rapor sundu ve 'Halk Elinde Manda Islahı Projesi' ile ilgili destek talebinde bulundu.

Heyet Türkiye Damızlık Manda Yetiştiricileri Merkez Birliği'ni de ziyaret etti. Birlik Genel Sekreteri Hadi Kayhan ile bir araya gelen heyet Çaycuma Manda Yoğurdu raporunu sunarak ortak projeler geliştirilmesi ve projelerinin desteklenmesi ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA