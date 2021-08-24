Çaycuma Gençlerbirliği SK, Ankara' da

Zonguldak 'ın Çaycuma İlçesinde futbol kulüplerinden biri olan ve alt yapıda bir çok başarıya imza atmış Çaycuma Gençlerbirliği SK, Türk futbolunun köklü kulüplerinden Gençlerbirliği'nin misafiri oldu.

Zonguldak 'ın Çaycuma İlçesinde futbol kulüplerinden biri olan ve alt yapıda bir çok başarıya imza atmış Çaycuma Gençlerbirliği SK, Türk futbolunun köklü kulüplerinden Gençlerbirliği'nin misafiri oldu.

U -12 ve U -13 kategorilerinde Ankara' da Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesislerinde yapılan hazırlık maçları sonrasında Çaycuma'nın geleceği olan çocuklar Anıtkabir'i de ziyaret etti. Çaycuma Gençlerbirliği SK Başkanı Gökhan Akırşan, Türk futbolunun köklü kulübünün misafiri olmaktan onur duyduğunu söyleyerek; " Türk futbolunun en iyi alt yapı takımlarından biri olan, bir çok yıldız futbolcuyu Türk futboluna kazandırmış, çok önemli bir kulüp olan Gençlerbirliği Spor kulübünün tesislerinde onların misafiri olmak, çocuklarımıza o heyecanı yaşatmak çok farklı bir duyguydu. Umarım kalite seviyesi yüksek böyle takımlar çocuklarımız için iyi bir örnek olur, onları daha çok motive eder, futbolcu olmak için daha ciddi ve emin adımlarla çalışırlar. Bölgemizin çocukları için yıllardır hizmet eden bir kulüp olarak elimizden gelen en iyi eğitimi en kaliteli şartlarda vermeye devam edeceğiz. Çocuklarımızın gelişimi adına bu tür müsabakalar yapmaya devam edeceğiz. Son olarak milli değerlerimizi, geçmişimizi, tarihimizi öğrenmek adına, dünyanın önünde eğildiği tanıdığı ve değer verdiği Mustafa Kemal Atatürk' ü ziyaret etmenin ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz " dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı