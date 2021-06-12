Çaycuma Gençlerbirliği güçlü kadrosu ile çalışmalara başladı
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Çaycuma Gençlerbirliği güçlü kadrosu ile çalışmalara başladı

Çaycuma Gençlerbirliği güçlü kadrosu ile çalışmalara başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yıllardır faaliyet sürdüren Çaycuma Gençlerbirliği Spor Kulübü pandemi yasakları sonrası çeşitli branşlarında ki çalışmalarına başladı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yıllardır faaliyet sürdüren Çaycuma Gençlerbirliği Spor Kulübü pandemi yasakları sonrası çeşitli branşlarında ki çalışmalarına başladı.

Bölgede adeta bir marka haline gelmiş olan Çaycuma Gençlerbirliği Spor Kulübü, uzun bir pandemi sürecinden sonra teknik ekibi ve kulüp yönetimini yenileyerek daha güçlü bir şekilde devam etmeyi hedefledi. Çaycuma'da futbol ve voleybol branşları başta olmak üzere taekwondo, güreş, badminton, tenis ve atletizm gibi branşlarda da büyük katkı yapan Çaycuma Gençlerbirliği Spor Kulübünün yönetim kurulu temsilcileri Gökhan Akırşan, Erkan Günel ve Bahadır Demirbaş sportif çalışmalarının başladığını bütün yaş gruplarında kayıtların devam ettiğini sosyal medya üzerinden paylaşarak duyurdu.

Çocukları ve sporu çok özlediklerini belirten Kulüp Başkanı Gökhan Akırşan, " Pandemi sonrası sporun çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal gelişimi açısından toparlayıcı ve katkı sağlayıcı önemli bir etken olduğunu belirtmek isteriz. Ayrıca işitme engelliler masa tenisi Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 5'ncisi olan İrem Acar ve antrenörlerine teşekkür ederek başarılarının devamını diledileriz. İlimizde ve Çaycuma' da çocuklara ve spora hiç bir çıkar aramaksızın hizmet eden herkese teşekkür ederiz. Ben ve yönetim kurulu sadece Gençlerbirliği ailesinin büyümesini hedefliyoruz" dedi. - ZONGULDAK

Çaycuma Gençlerbirliği güçlü kadrosu ile çalışmalara başladı
Çaycuma Gençlerbirliği güçlü kadrosu ile çalışmalara başladı
Çaycuma Gençlerbirliği güçlü kadrosu ile çalışmalara başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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