Çaycuma emniyeti sokak hayvanlarını unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çaycuma İlçe Emniyet personeli tarafından soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları beslendi.
ÇAYCUMA, ZONGULDAK (İHA) - Çaycuma İlçe Emniyet personeli tarafından soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları beslendi.
Çaycuma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, kar yağışı nedeniyle yiyecek sıkıntısı çeken sahipsiz sokak hayvanlarını unutmadı. İlçe merkezini dolaşan polisler, sokak hayvanlarını elleriyle besleyerek onları sevdi. - ZONGULDAK