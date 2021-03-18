Çaycuma'dan kısa kısa
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Çaycuma'dan kısa kısa

18.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:39
Çaycuma'dan kısa kısa

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören ve etkinlik düzenlendi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören ve etkinlik düzenlendi.

Hükümet konağı bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunum gerçekleştirildi, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda öğrencilerin hazırlamış olduğu etkinlikler dijital ortamda yayınlandı.

AK Parti Çaycuma Gençlik Kolları'nın gerçekleştirdiği "Bir Kase Hoşaf, Bir Dilim Ekmek" etkinliğinde konuşan AK Parti Çaycuma Gençlik Kolları Başkanı Hanifi Gökben, Çanakkale Savaşı sırasında asker öğünü olarak verilen hoşaf ve ekmeği bugünün anısına dağıtmak istediklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gönül Ünlü

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