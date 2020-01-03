Çaycuma'dan kısa kısa

03.01.2020 14:28 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:46

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı.

Yeni Mahalle Ulu Cami önünde düzenlenen uğurlama programı, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasıyla başladı.

İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, gazetecilere yaptığı konuşmada, umreye giden 87 kişiye ibadet ve kurallar hakkında bilgi verdiklerine dikkati çekerek, "Umrecilerimizden devletimizin, milletimizin bütünlüğü ve tüm Müslümanların birlik beraberliği için kutsal topraklarda dua etmelerini istiyoruz." dedi.

Müftü Ermiş resmi nikah kıydı

Çaycuma Müftüsü Ayhan Ermiş, ilçede ilk kez resmi nikahı kıydı.

Nikah işlemleri için Çaycuma Müftülüğüne başvuran Sümeyye Kara ile Muhammet Furkan Küçük için müftülükte tören düzenlendi.

Ermiş, burada yaptığı konuşmada, kendilerine verilen kanun kapsamında ilk kez resmi nikah kıyacaklarını belirterek, "Resmi nikah kıymak için halkımızdan gelen talepleri almaya başladık. Vatandaşlarımızın oldukça yoğun ilgisi var. Belirli bir plan ve program çerçevesinde talepleri elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışıyoruz. İnşallah hem bizim hem ülkemiz için hayırlara vesile olur." diye konuştu.

Kaynak: AA