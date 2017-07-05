Çaycuma'da Yazlık Sinema Açıldı

Çaycuma ilçesinde, "Şehit Kerim Keçeci Yazlık Sinema Günleri" projesi kapsamında yaz sineması kuruldu.



Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında Çaycuma köylü pazarına yaz sineması kurduklarını söyledi.



Yaz sıcaklarının artmasıyla Filyos çayı kenarına serinlemeye inen vatandaşların aynı anda açık alanda sinema izleyebileceğini belirten Kantarcı, şöyle konuştu:



"Aynı zamanda otomobilleriyle ırmak kenarına inen vatandaşların otomobillerinden inmeden de açık alanda sinema izleyebilecek. Yaz aylarında Çaycumalı vatandaşlarımızın gecelerini renklendirmek istiyoruz. Bunaltıcı yaz gecelerini evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlarımıza yeni bir seçenek sunduk. Proje kapsamında nostaljik filmlerin izlenebileceği bir ortam oluşturduk. Halkımızın tercih edeceğini düşünüyorum."