Çaycuma'da Türk Halk Müziği Topluluğu konser verdi
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Çaycuma'da Türk Halk Müziği Topluluğu konser verdi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Türk Halk Müziği Topluluğu muhteşem bir konser verdi.

15.01.2020 23:00 | Son Güncelleme: 15.01.2020 23:05
Çaycuma'da Türk Halk Müziği Topluluğu konser verdi

'ın ilçesinde Türk Halk Müziği Topluluğu muhteşem bir konser verdi.


Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi'nde verilen konserde yoğun ilgi yaşandı.


Birbirinden değerli eserleri seslendiren topluluğun şefliğini Ertuğrul Karabulut üstlendi.


Türk Halk Müziği Topluluğu konseriyle bir kez daha beğeni toplayarak topluluk başkanı Ayşen Köktürk'e teşekkür edilip çiçek sunuldu. Konser sonrası Türk Halk Müziği Topluluğu izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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