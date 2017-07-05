Çaycuma'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara-Bartın karayolundan Çaycuma şehir merkezine gitmekte olan C.U (36) yönetimindeki 67 VF 812 plakalı otomobil, şehir merkezi girişinde Hayrettin Okumuş'a (71) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Okumuş, 112 Acil Servis ekiplerince Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Okumuş, burada yapılan müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.