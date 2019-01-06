Çaycuma'da Sarıkamış Şehitleri Anıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çaycuma Kaymakamlığı ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen "Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü" çarşı meydanı Atatürk heykeli önünde sabah saatlerinde başladı.

Sarıkamış Şehitleri anma etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen törende şehitler anısına saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şendoğan Kaya, "Sarıkamış hareketi 21 Aralık 1914 başlayıp 15 Ocak 1915'e kadar devam eden Allahuekber dağlarında Rus kuvvetlerine karşı 90 bin asker askerimizi yokluğa ve dondurucu soğuğa karşı vatan, millet ve bayrak sevgisi adına şehadete erdikleri yiğitlik destanıdır" diye konuştu. Ardından yürüyüşe geçildi.

Kortej yürüyüşüne Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Çaycuma Belediye Başkan Vekili Cengiz Gökçe, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şendoğan Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Tolgahan Köktürk, kurum amirleri, dernek başkanları, okul müdürleri ve öğretmenleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yağmurlu havaya aldırış etmeden kortej yürüyüşü öğretmenler evi önünde son buldu. İlçe Kaymakamı Keçeli, "Ülkemizin bölünmezliği için görev yapan nice kahramanlarımız var. Ne Çanakkaleyi, ne Kurtuluş Savaşını, ne Sarıkamış ne de şuan da Güneydoğu da, Kuzey Irak 'ta, Suriye'de görev yapan kahramanlarımızı hiç bir zaman unutmayacağız. Onlar var olduğu müddetçe vatanımız büyümeye, güçlü bir şekilde yeni nesillere emanet etmeye devam edecektir. Başta Sarıkamış şehitlerimiz olmak üzere Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Şu an Türkiye'nin hatta Dünya'nın dört bir yanında bizlerin huzur içinde yaşaması için, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için görev yapan kahraman Mehmetçiğimize ve emniyetimize de buradan şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve İlçe Müftüsü Ermiş'in duasının ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından programa katılan vatandaşlara çorba ikramı yapıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA