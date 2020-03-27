Çaycuma'da pazar alanına giren vatandaşların ateşleri ölçüldü Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde belediye ekipleri yeni tip koronavirüse karşı tedbir kapsamında halk pazarına giren vatandaşların ateşini ölçtü.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde belediye ekipleri yeni tip koronavirüse karşı tedbir kapsamında halk pazarına giren vatandaşların ateşini ölçtü.

İlçede her hafta cuma günü kurulan sebze, meyve ve köylü pazarı girişinde belediye zabıta ekipleri vatandaşların ateşlerini ölçerek, el dezenfektanı takdim etti.

Polis ekipleri de 65 yaş üstü vatandaşların pazar alanına girmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA