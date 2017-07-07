Çaycuma'da Park Çalışması

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Pehlivanlar Mahallesi'nde bin 500 metrekare alana park yapımı için zemin düzenlemesi çalışmasının başladığını bildirdi.



Başkan Kantarcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, parkın Sağlık Caddesi üzerinde vergi dairesi ile Mimar Sinan Köprüsü arasında kalan alana yapılacağını söyledi.



Yapılacak parkın içinde çocuk bahçesi, spor alanları, yürüyüş yolları, pergolalar, kameriyeler ve estetik görünümlü oturma gruplarının yer alacağını ifade eden Kantarcı, şöyle konuştu:



"Bu projeye, Çaycuma'da yaşam kalitesini daha ilerilere taşıma çalışmalarımız diyoruz. Pehlivanlar Mahallemizde bulunan temizlik deresi kenarında yeni bir yeşil alan daha oluşturuyoruz. Yaklaşık bin 500 metrekare alanda yapacağımız düzenlemelerle vatandaşlarımızın huzur içinde vakit geçirebilecekleri alanlara sahip olacak. Yapı elemanları ağırlıklı olarak ahşaptan oluşan park, yörenin doğal dokusuna da uygun olacak. Parkın, tasarımından montajına kadar her aşamasında belediye personelimizin emeği var. Bu projenin tamamı kendi personelimiz tarafından yapılacak. Böylece hem çok daha düşük maliyetle yapmış olacağız. Hem de birçok insanımıza bu projelerle iş imkanı yaratmış olacağız. Çaycuma Belediyesi her alanda olduğu gibi burada da örnek bir çalışma yürütüyor."