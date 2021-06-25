Çaycuma 'da panayır açılacak
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Çaycuma 'da panayır açılacak

Çaycuma 'da panayır açılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 1 Temmuz Perşembe günü itibariyle panayır açılacak.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 1 Temmuz Perşembe günü itibariyle panayır açılacak.

Çaycuma esnaflarından oluşacak olan ve bu sene üçüncüsü gerçekleşecek 'Çaycuma Gıda ve Tuhafiye Panayır', açılış hazırlıkların sonuna gelindi.

1 Temmuz Perşembe günü hizmete açılacak olan panayır, Şehit Kerim Keçeci kapalı pazar yerine kuruldu. Yaz dönemi boyunca gece yarısına kadar açık olacak olan panayır; lunapark, yaşam park ve yürüyüş yolunun yanında bulunduğu için bölgenin cazibe merkezi olacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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