Çaycuma 'da panayır açılacak

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 1 Temmuz Perşembe günü itibariyle panayır açılacak.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 1 Temmuz Perşembe günü itibariyle panayır açılacak.

Çaycuma esnaflarından oluşacak olan ve bu sene üçüncüsü gerçekleşecek 'Çaycuma Gıda ve Tuhafiye Panayır', açılış hazırlıkların sonuna gelindi.

1 Temmuz Perşembe günü hizmete açılacak olan panayır, Şehit Kerim Keçeci kapalı pazar yerine kuruldu. Yaz dönemi boyunca gece yarısına kadar açık olacak olan panayır; lunapark, yaşam park ve yürüyüş yolunun yanında bulunduğu için bölgenin cazibe merkezi olacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı