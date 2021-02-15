Çaycuma'da okuma yazma seferberliği başladı
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Çaycuma'da okuma yazma seferberliği başladı

15.02.2021 16:53 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:56
Çaycuma'da okuma yazma seferberliği başladı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yoğunlaştırılmış okuma yazma kursu düzenlendi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yoğunlaştırılmış okuma yazma kursu düzenlendi.

İlçeye bağlı Yeşiltepe Mahallesi köy konağında ve ilçe müftülük binasında düzenlenen okuma yazma kursuna kursiyerler yoğun katılım gösterdi.

İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Halk Eğitim Merkezi ile imzaladıkları protokolün ardından kursları açtıklarını belirtti.

Yaklaşık 1 ay önce kursların hizmete girdiğini ifade eden Ermiş, "Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliğine vatandaşlarımızın talebi oldukça yoğun. Eğitim aşaması iki kademeden oluşturuluyor. İlk iki ay harf öğretme ve kalem tutma ikinci yarıda ise okuma yazma öğretilecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gönül Ünlü

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