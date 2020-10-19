Çaycuma'da muhtarlar günü kutlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çaycuma'da muhtarlar günü kutlandı

19.10.2020 14:38 | Son Güncelleme: 19.10.2020 14:42
Çaycuma'da muhtarlar günü kutlandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı.

İlçe Kaymakamlığı önünde gerçekleşen törende Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı. Törene Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, Çaycuma Muhtarlar Derneği Başkanı Ekrem Çelen ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Dernek başkanları Atatürk Anıtına çelenk bıraktıktan sonra, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi. - ZONGULDAK

Çaycuma'da muhtarlar günü kutlandı
Çaycuma'da muhtarlar günü kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Vladimir Putin Devlet Bahçeli
Magazin Seda Sayan Hazal Kaya Sezen Aksu Erdem Tepegöz
Spor Şenol Güneş Fatih Terim Metin Oktay Mustafa Cengiz Garry Rodrigues
Daha Fazla Çocuk Kıbrıs Göztepe Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çaycuma'da muhtarlar günü kutlandı - Zonguldak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 14:42:28. #1.14#
title