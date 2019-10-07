Çaycuma'da kültür mantarı üretimi kursu

07.10.2019 15:48

Çaycuma'da, 17 kursiyerin katıldığı kültür mantarı üretimi kursu düzenlendi.

Gıda Tarım ve Orman İlçe Müdürü Coşkun Ulutaş, kursun açılışında yaptığı konuşmada, ana amaçlarının gençlere tarımı sevdirmek ve benimsetmek, daha bilinçli, eğitimli olarak tarımda, üretimde yer almalarını sağlamak olduğunu belirtti.

Ulutaş, kursiyerlere başarı dileyerek, genç çiftçileri fındık ve meyvecilik kurslarına davet etti.

Kaynak: AA