Çaycuma'da Kovid-19 tarama çalışması sürüyor
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sağlık ekipleri, belirlenen adreslerde ikamet edenlere Kovid-19 testi uyguluyor.
11.07.2020 16:33 | Son Güncelleme: 11.07.2020 17:39
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sağlık ekipleri, belirlenen adreslerde ikamet edenlere Kovid-19 testi uyguluyor.
İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, TÜİK tarafından belirlenen adreslerde ikamet eden bazı kişilere, Toplum Tarama Çalışması kapsamında Kovid-19 testi yaptı.
Çaycuma İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli doktor Orhan Batuhan Ayan, AA muhabirine, ilçede 90 haneye yönelik test çalışmalarına başlandığını söyledi.
Kaynak: AA