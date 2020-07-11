Çaycuma'da Kovid-19 tarama çalışması sürüyor Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sağlık ekipleri, belirlenen adreslerde ikamet edenlere Kovid-19 testi uyguluyor.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sağlık ekipleri, belirlenen adreslerde ikamet edenlere Kovid-19 testi uyguluyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, TÜİK tarafından belirlenen adreslerde ikamet eden bazı kişilere, Toplum Tarama Çalışması kapsamında Kovid-19 testi yaptı.

Çaycuma İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli doktor Orhan Batuhan Ayan, AA muhabirine, ilçede 90 haneye yönelik test çalışmalarına başlandığını söyledi.

Kaynak: AA