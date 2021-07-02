Çaycuma'da 'Koşabiliyorken Koş kayıtları' başladı
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Çaycuma'da 'Koşabiliyorken Koş kayıtları' başladı

Çaycuma'da 'Koşabiliyorken Koş kayıtları' başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 'Koşabiliyorken Koş Projesi' kayıtları başladı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 'Koşabiliyorken Koş Projesi' kayıtları başladı.

Bu yıl ilki gerçekleşecek olan 1. Çaycuma Yol Koşusu 17 Ekim Pazar günü gerçekleşecek. Belediyenin katkıları ile gerçekleşecek olan yarışmanın Yarış Direktörlüğünü yapan Erkan Akçelik ve Nilgün Çelik, " Çaycumamız'da ilk defa bir ilki gerçekleştirmek istedik ve 'Koşabiliyorken Koş Çaycuma' dedik. Koşumuz şehir içinde 15 km olacak, halk koşumuz da 3 km diye hedefledik. 17 Ekim günü yarışmayı kazanan vatandaşlara çeşitli hediyelerimiz olacak. Şimdilik sosyal medya hesabımızdan yarışı duyurduk. Kayıt olmak isteyen sporu seven ve denemek isteyen herkesi yarışa bekliyoruz. Hadi Çaycuma hep birlikte sağlıklı günlere koşalım" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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