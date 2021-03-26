Çaycuma'da "Kan Ver Hayat Kurtar" kampanyası düzenlendi

AK Parti Çaycuma İlçe Başkanlığınca, "Kan Ver Hayat Kurtar" kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

AK Parti Çaycuma İlçe Başkanlığınca, "Kan Ver Hayat Kurtar" kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

İlçe Başkanı Birol Yiğit, gazetecilere, kan bağışının önemli olduğunu söyledi.

"Kan bütün insanlık için çok önemli." diyen Yiğit, "İyi ki Türk Kızılay var. Kan bağışı kampanyasına destek olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gönül Ünlü