Çaycuma' da 'Kadına şiddete hayır' denildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa broşür dağıtarak bilgilendirmede bulundu.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Gününde eş zamanlı olarak 81 ilde ve Çaycuma'da Kadına şiddete dikkat çekmek için Atatürk Anıtı'nın önünde stant kuruldu. Sokaktaki vatandaşlara kadına şiddete neden hayır denilmesi gerektiğini anlatıldı. Yoğun bir şekilde kadına yönelik şiddetin azaltılması ve kamuoyunun aydınlatılması için esnaflara da ziyaret edilerek bilgilendirildi. - ZONGULDAK