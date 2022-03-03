Çaycuma'da hafızlara hediyeler verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çaycuma'da hafızlara hediyeler verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Çaycuma'da hafızlara hediyeler verildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi İlçe Müftülüğüne bağlı Şehit Ömer Halisdemir Hafızlık Kuran Kursu'nda öğrenim gören hafızlar için program düzenlendi.

ÇAYCUMA, ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi İlçe Müftülüğüne bağlı Şehit Ömer Halisdemir Hafızlık Kuran Kursu'nda öğrenim gören hafızlar için program düzenlendi.

2022 yılının '1. Dönem Hafızlık Tespit Sınavında' başarılı olan hafızlar için Şehit Ömer Halisdemir Hafızlık Kuran Kursu'nda program düzenlendi. Konferans salonunda düzenlenen etkinliğe; Müftülük personeli, Kur'an Kursu personeli ve veliler katıldı. Hafız öğrencileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle program başlarken ilahi dinletileri ile devam etti.

İlçe Müftüsü Rıdvan Karataş, konuşmasında hafızlığını ikmal eden öğrencileri tebrik ederken sözlerine şu şekilde devam etti:

"Onları bizlere emanet eden ailelere, onları büyük bir özveri ile yetiştiren Kurs Öğreticilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Hafız olan altı öğrenciye hediye takdiminin ardından kesilen pasta ile program sonlandı. - ZONGULDAK

Çaycuma'da hafızlara hediyeler verildi

Çaycuma'da hafızlara hediyeler verildi

Çaycuma'da hafızlara hediyeler verildi

Çaycuma'da hafızlara hediyeler verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Ömer Halisdemir, Kuran-ı Kerim, Çaycuma, Şehit, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title