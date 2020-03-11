Çaycuma'da "Gaziantep Tanıtım Günleri"nin açılışı gerçekleştirildi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, "Gaziantep Tanıtım Günleri" etkinliği düzenlendi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, "Gaziantep Tanıtım Günleri" etkinliği düzenlendi.

Etkinliğin açılış kurdelesini Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Genel Başkanı Hasan Özaygut, beraberindekilerle kesti.

Özaygut, yaptığı konuşmada, Gaziantep'in kültürünü anlatmak adına bu imkanın kendileri için çok değerli olduğunu ifade ederek, etkinliğin sıra geceleriyle devam edeceğini söyledi.

Etkinlik, 15 Mart'ta sona erecek.

Kaynak: AA