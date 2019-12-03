Çaycuma'da engelliler için yürüdüler

03.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:04

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle etkinlik düzenledi.



Kaymakamlık önünde toplanan grup, belediye bandosu eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Engelli annesi Filiz Özgül, burada yaptığı açıklamada, etkinlikte kendilerini yalnız bırakmayan katılımcılara teşekkür etti.

"Farkındalık önce ailede başlamalı." diyen Özgül, "Bizim çocuklarımız da tıpkı diğer çocuklar gibi mutlu olan, üzülen, arkadaşlarıyla oynamaktan zevk alan bireyler olsun. Dileğim çocuklarımıza daha hoşgörüyle yaklaşmanız." dedi.

Kaynak: AA