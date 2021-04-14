Çaycuma'da ekmek fırınları denetlendi
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Çaycuma'da ekmek fırınları denetlendi

Anadolu Ajansı / Gönül Ünlü - Haberler | Güncel
Çaycuma'da ekmek fırınları denetlendi

Çaycuma Belediyesi Zabıta ekipleri, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ile ekmek fırınlarını denetledi.

Çaycuma Belediyesi Zabıta ekipleri, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ile ekmek fırınlarını denetledi.

Ekmek gramajları, fiyat tarifeleri ve hijyen denetimlerin de yapıldığı uygulamada, gramajlara ve hijyen kurallarına uymayan müesseselere cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri hakkında bilgilendirme de yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gönül Ünlü

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