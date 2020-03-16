Çaycuma'da dezenfekte çalışmaları sürüyor
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok ülkesine yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Çaycuma ilçesinde dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
16.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:34
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok ülkesine yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Çaycuma ilçesinde dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
Kentte koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında başlatılan çalışmalarda, 34 cami, müftülük binası, acil servis, otogar, huzurevi, köy dolmuşları, belediye araçları ve havaalanı dezenfekte edildi.
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Kaynak: AA