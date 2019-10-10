Çaycuma'da çiğ süt toplayan esnafla toplantı yapıldı

10.10.2019 13:10

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı çiğ süt toplayıcıları ile toplantı yaptı.



Çaycuma ilçesinde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Süt Üreticileri Birliği, Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri Başkanı ve yöneticileri ile süt toplayıcısı esnafın katılımı ile çiğ süt üretimi, toplanması ve pazarlanmasında karşılaşılan sorunların görüşüldüğü toplantı düzenlendi. Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı ile Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş toplanan 'Ulusal Süt Konseyi' tarafından alınan kararlar ve Bakanlık çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Toplantıda konuşan İl Müdürü Çataklı, "Süt üretimi ve pazarlanması hayvancılığın en önemli unsurlarından birisidir. İlimiz genelinde üreticilerimiz küçük ölçekli işletmelerde hayvancılık yapmaktadır. Bunun sonucu olarak siz süt toplayıcısı esnafın muhatap olduğu kişi sayısı oldukça fazladır. Bu durumun da sütün kalitesi ve miktarı başta olmak üzere birçok konuda sorun oluşturduğu bir gerçektir. Geçmiş yıllardan bu tarafa süre gelen başta hayvancılıkta kaba yem üretimi gibi bir kısım sorunlar, ekim alanlarının yem bitkisine yönlendirilmesi ve kurumumuzca sertifikalı tohum dağıtımı ile azaltılmıştır. Çözümler için çalışmalar yürütülmektedir. Süre gelen diğer sorunların çözümü için neler yapılabilir bunu irdeleyeceğiz. Sorunları azaltmak için çaba harcayacağız. Bu vesile ile toplantıyı organize eden birlik yöneticilerine ve sizlere teşekkür ediyorum" dedi.



Toplantıya katılanların görüş ve önerilerini aktarmaları, sorulan sorulara cevaplar verilmesi ile toplantı sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA