Çaycuma'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Perşembe beldesindeki pazar yerinde V.Ö, henüz belirlenemeyen nedenle kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklı saldırıya uğradı.

Yaralanan V.Ö, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA