Çaycuma'da beton mikser devrildi: 2 yaralı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, beton mikserin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
17.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:40
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, beton mikserin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Filyos beldesi yol ayrımında, İsmail S'nin kullandığı beton mikser, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Muhammet H. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar, Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA