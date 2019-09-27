Çaycuma'da aşure dağıtıldı

Çaycuma'da aşure dağıtıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, geleneksek aşure etkinliği düzenlendi.

27.09.2019 16:04
Çaycuma'da aşure dağıtıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, geleneksek aşure etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda hayırsever bir iş adamının katkılarıyla düzenlenen etkinlikte yapılan duanın ardından yaklaşık 2 bin kişilik aşure dağıtıldı.

Kaymakam Muharrem Coşgun, gazetecilere yaptığı açıklamada, ikram edilen aşurenin malzemelerinin Türkiye'nin değişik memleketlerinden geldiğini ve güzel bir tat oluşturduğunu belirtti.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et