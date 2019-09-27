Çaycuma'da aşure dağıtıldı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, geleneksek aşure etkinliği düzenlendi.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, geleneksek aşure etkinliği düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda hayırsever bir iş adamının katkılarıyla düzenlenen etkinlikte yapılan duanın ardından yaklaşık 2 bin kişilik aşure dağıtıldı.
Kaymakam Muharrem Coşgun, gazetecilere yaptığı açıklamada, ikram edilen aşurenin malzemelerinin Türkiye'nin değişik memleketlerinden geldiğini ve güzel bir tat oluşturduğunu belirtti.