Çaycuma'da aşure dağıtıldı

27.09.2019 16:04

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, geleneksek aşure etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda hayırsever bir iş adamının katkılarıyla düzenlenen etkinlikte yapılan duanın ardından yaklaşık 2 bin kişilik aşure dağıtıldı.

Kaymakam Muharrem Coşgun, gazetecilere yaptığı açıklamada, ikram edilen aşurenin malzemelerinin Türkiye'nin değişik memleketlerinden geldiğini ve güzel bir tat oluşturduğunu belirtti.

Kaynak: AA