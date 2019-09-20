Çaycuma'da Ahilik Haftası'nda aşure ikram edildi

20.09.2019 14:25

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Ahilik Haftası dolayısıyla Çaycuma Kaymakamlığı, Çaycuma Belediyesi, Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası, Çaycuma Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.



Pazar yerinde gerçekleşen programa; AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zekai Kamitoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayri Kandemir, İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, muharrem ayının bereket ayı olduğunu söyledi.



Ülkenin, bu toprakların değerini bir Türk ve Müslüman olarak idrak edilmesi gerektiğini ifade eden Çolakoğlu, "Ahilik uzun yıllar önce ortaya çıkmış ve günümüze kadar sürmüştür. Ahi; Osmanlı'da kardeşlik, Türkçe'de ise cömertlik anlamına geliyor. Biz böyle bir milletiz. Bizim dini ve milli günlerimiz kaynaşmamıza vesile oluyor. Etkinliği gerçekleştiren Ticaret ve Sanayi Odamıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.



İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun da etkinlikte emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, "Esnafımızın haftasını kutluyor, bol kazançlar diliyorum. Allah muharrem ayı içinde yaptığımız ibadetleri kabul etsin" dedi.



Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden de Ticaret Bakanlığı olarak vizyonlarının, tüccar ve sanayicilerle, esnaf ve sanatkarların korunması, güçlendirilmesi için ticaretin hızlı, güvenilir ve verimli olmasını sağlamak olduğunu belirtti.



Anadolu'yu İslam Yurdu yapan Ahilik teşkilatının ve onların kültüre kattığı ticaret ahlakının yaşamasını ve yaygınlaşmasını sağlamak üzere Ahilik kutlamalarının yapıldığını aktaran Maden, şunları kaydetti:



"Bu yıl 16-22 Eylül Ahilik Haftası olarak ilan edilmiştir. 13. yüzyılda Anadolu'da temelleri atılan Ahilik, ekonomik ve ticari faaliyetlerin yürütülmesinde ahlakı, doğruluğu, kardeşliği, yardımseverliği, cömertliği, dürüstlüğü, merhametli olmayı ve dayanışmayı esas almaktadır. Esnaf ve sanatkarlığı meslek ahlakı, olgun kişilik, doğruluk ve tevazuyla harmanlayan bu kültür Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin sosyal ve ekonomik hayatının gelişmesinde çok etkili olmuştur. Hatta diyebiliriz ki, Osmanlı Devletini kuran, oradan cihana hükmederek 3 kıtaya adalet dağıtılmasını sağlayan bu yapıdır. Ahilik teşkilatı, esnaf ve sanatkarları Fütüvvetnameler ile ahlaki ve İslami prensipler etrafında birleştirerek, Anadolu'da birlik, beraberlik ve refahın sağlanmasına, toplumsal düzenin tesis edilmesine öncülük etmiştir. Ahiliğin kurucusu Ahi Evran Veli'nin ticaret ahlakına, dayanışmaya ve paylaşmaya dayanan ilkeleri, günümüzde de esnaf ve sanatkarlarımıza yol göstermektedir. Asırlar öncesinden bugüne uzanan, yeni nesillerin yoluna da ışık tutacak olan bu gelenektir. Belirlediği hedeflere güvenli ve istikrarlı adımlarla yürüyen ülkemizin manevi muhafızı ve sağlam yapı taşlarının başında Ahiliğin bugünkü temsilcileri olan ticaret ve sanayicilerimiz ile esnaf teşkilatlarımız gelmeye devam edecektir."



Ahilik kültürünün taşıdığı evrensel değerlerin, bugün tüm insanlığın ihtiyacı olan ortak değerler olduğunu vurgulayan Maden, "Esnaf ve sanatkarlarımız, insanlar arasındaki ticari ve toplumsal ilişkilerde dürüstlük, güvenilirlik, iş ve meslek ahlakına saygı, hak ve hukuka riayet etme, saygılı, şefkatli, cömert ve güler yüzlü olma ilkelerini esas alan Ahilik sistemini uygulamaya bugün de devam etmektedir. Ahilik kültürünün taşıdığı evrensel değerler, bugün tüm insanlığın ihtiyacı olan ortak değerlerdir. Millet olarak en zor zamanlarımızda dahi ayakta kalmamızı, güçlükleri yenmemizi, birlik ve beraberliğimizi korumamızı, kültürümüzün ayrılmaz parçası haline gelen değerlerimiz yani Ahilik ruhu ile başarmaktayız. Yüzyıllardır birlik ve dayanışma içerisinde günümüze kadar varlığını sürdüren Ahilik, geçmişimizin mirası ve geleceğimizin teminatıdır. Bu mirası aynı birlik ve dayanışma içerisinde devam ettiren sanayici, tüccar, esnaf ve sanatkarlarımızdır. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki tüketici hakkı kul hakkıdır. Tüccarlarımız, esnaf ve sanatkarımız ticaretini yaparken 'müşteri velinimetimizdir' anlayışı ile hareket etmektedir. Ahilik ruhunu yaşatan ve ahi ruhu ile çalışan tüm işverenlerimize huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.



Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zekai Kamitoğlu da "Bizler ticaret ve sanayi erbapları olarak birbirimize her zaman muhtacız. Esnaf Odası önderliğinde gerçekleşen programa katılımlarınızdan dolayı herkese teşekkür ediyorum"dedi.



Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayri Kandemir ise bundan sonra her sene kaymakamlık, belediye, TSO ve Esnaf Sanatkarlar Odası ile birlikte 16-22 Eylül tarihleri arasında etkinlik gerçekleştireceklerini kaydetti.



Ahilik ve bununla birlikte taçlandırdıkları aşure etkinliğinin hayırlı olmasını dileyen Kandemir, "Özellikle belirtmek isterim ki, ahilik bugün ülkemizde esnaf, tüccar ve sanayicinin bundan yüz yıllar önce teşkilatları kurulmuş bu günümüzdeki şartlarında Kaymakamlık nezdinde tüketici hakem heyetini bin yıl önce başlatılmış. Geldiğimiz günden bugüne kadar tüm esnaflarımıza ahiliği anlatmaya çalıştık, çalışacağız da. Katkılarından dolayı şahsım adına tek tek herkese çok teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.



İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş'in duaları eşliğinde aşure dağıtıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA