Çaycuma'da 400 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 400 kilogram bandrolsüz, faturasız ve sevk irsaliyesiz tütün ele geçirildi.
23.05.2020 16:55 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:30
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 400 kilogram bandrolsüz, faturasız ve sevk irsaliyesiz tütün ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Nebioğlu beldesinde yol denetimi yapıldı.
Denetimler sırasında, Ü.L'nin (47) idaresindeki kamyonun kasasında yapılan kontrolde, 1000 gramlık paketler halinde 40 koli içerisinde toplam 400 kilogram bandrolsüz, faturasız ve sevk irsaliyesiz tütün bulundu.
Gözaltına alınan sürücü, ekiplerce adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA