Çaycuma'da 23 Nisan kutlamaları
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Çaycuma'da 23 Nisan kutlamaları

Çaycuma'da 23 Nisan kutlamaları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ı Çaycuma ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Zonguldak'ı Çaycuma ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Hükümet Konağı önünde gerçekleşen çelenk sunma törenine, İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Per. Asteğmen Hüseyin Alpergin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, STK temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakamlık önünde bulunan Atatürk Anıtına, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş tarafından çelenk sunuldu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Baş yaptı. Akabinde çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından verilerek program sona erdi. - ZONGULDAK

Çaycuma'da 23 Nisan kutlamaları
Çaycuma'da 23 Nisan kutlamaları
Çaycuma'da 23 Nisan kutlamaları
Çaycuma'da 23 Nisan kutlamaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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