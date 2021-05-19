Çaycuma'da 19 Mayıs kutlandı
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Çaycuma'da 19 Mayıs kutlandı

Çaycuma'da 19 Mayıs kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102.yılı Covid-19 etkisi altında kutlandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102.yılı Covid-19 etkisi altında kutlandı.

Hükümet Konağı önünde gerçekleşen program, Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programa, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, Cumhuriyet Savcısı Fatih Kocabey, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102.yılında açılış konuşmasını yapan Gençlik Merkezi Müdürü Şendoğan Kaya, "Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Ün Samsun'da tutuşturduğu meşalesinin, Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 102. Yıldönümü. Milletimizin tüm onur ve asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal

Atatürk'ün rehberliğinde, tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır 19 Mayıs.19 Mayıs, gençlik; gençlik gelecek demektir. Türk genci, Türk istiklali ve Türk Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir.

Unutmayınız Ki: Her 19 Mayısta, Samsun'dan, elden ele Ankara'ya koşturulan bayrağımız, rengini, siz asil Türk evladının damarlarındaki asil kandan almaktadır. bu duygularla, Büyük Önder Gazi Kemal Mustafa Atatürk, silah arkadaşları ve bu vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; siz gençlerimizin bayramını tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Çaycuma TSO Fen Lisesi öğrencileri 19 Mayıs 'a ilişkin şiirlerini okuduktan sonra Çaycuma Belediye Bandosu' nun gösterisi ile program sona erdi. - ZONGULDAK

Çaycuma'da 19 Mayıs kutlandı
Çaycuma'da 19 Mayıs kutlandı
Çaycuma'da 19 Mayıs kutlandı
Çaycuma'da 19 Mayıs kutlandı
Çaycuma'da 19 Mayıs kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
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