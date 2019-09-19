Çaycuma'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

19.09.2019 11:56

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 19 Eylül Gaziler günü münasebetiyle sabah saatlerinde program düzenlendi.



Atatürk anıtı önünde gerçekleşen program çelenk sunumu başladı. Programa katılanlar arasında Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Dündar, İlçe Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Mehmet Akıncı, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser İbrahim Taştan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, siyasi partililer, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gaziler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Şeyhoğlu Muhtarı ve Muharip Gaziler Derneği Çaycuma Temsilcisi Muhittin Demirsoy günün anlam ve önemini belirttiği konuşmasını yaptı. Gazi Demirsoy, "Kahraman Gaziler; sizler, şehitlerimiz ile birlikte Cumhuriyetimizin teminatı ve temel taşlarısınız. Türk Milleti azmi, iradesi ve kudretiyle bu hainlere her zaman diz çöktürmüş ve hüsrana uğratmıştır. 15 Temmuz darbe girişiminde ve diğer terör örgütlerinin kanlı eylemlerinde şehit olan asker, polis, korucu ve tüm sivil vatandaşlarımıza rahmet ve onları saygıyla anıyoruz. Şehitlik ve gazilik, kahraman milletimizin her ferdinin asırlar boyunca erişmeyi dilediği en yüce makamlardır. Aziz milletimiz, istiklali uğrunda şehit ve gazi olmayı şanlı tarihimizin her döneminde büyük bir onur görmüştür. Nitekim son zamanlarda ülkemizde yaşanan, ihanet kalkışmasını necip milletimiz sahip olduğu bu şuurla birlik ve beraberlik içerisinde aşmayı başarmış; kutsal değerleri olan vatan, hürriyet, istiklal, namus ve bayrağı söz konusu olduğunda gerekirse Şahadet mertebesine ulaşmaktan çekinmeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.



Kadim medeniyetimizden beslenen bu soylu anlayış, milletimizi her zaman güçlü kılmış, şanlı tarihi boyunca hür ve müstakil yaşamasının temellerin oluşturmuştur. Sakarya Zaferi'nin ardından Başkomutan Atatürk'e, Mareşal Rütbesi verilirken Gazilik unvanının da verilmesi, milletimizin gönlündeki bu seçkin makamın anlamlı bir ifadesidir. Tarihimizin her döneminde olduğu gibi, vatanımızın birliği ve dirliği uğruna terör örgütleriyle fedakarca mücadele eden güvenlik güçlerimizin göstermiş olduğu kahramanlıklarla gurur duyuyoruz. Devletimizin tüm kademelerinde de; Şehitlerimizin yadigarı olan ailelerine ve gazilerimize daha iyi imkanların sunulması, sorunlarının ivedilikle çözülmesi için büyük bir hassasiyet gösterildiğini memnuniyetle müşahede etmekteyiz. Gaziler olarak bizde bundan büyük bir memnuniyet duymaktayız. Mukaddes vatanımız; varlığını milletimize adamış kahraman atalarımızın bizlere emanetidir. Bu bilinç içerisinde, vatanımız için ödenen bedelleri daima hatırlayarak, birlik ve bütünlüğümüzü korumak, milletimizi yüceltmek, ülkemizi her alanda yükseltmek için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şanlı tarihimiz boyunca Şahadet ve gazilik mertebesine ulaşan tüm kahramanlarımızı şükran, minnet ve rahmetle anıyorum" diyerek konuştu.



Öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından Öğretmenevi önünde halkla gazilerin tanışma ve ikram programı gerçekleşti. Kaymakam Muharrem Coşgun, vatan uğruna mücadele vermiş tüm gazilerin gününü kutlayarak törene katılanlara teşekkür etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA