Çaycuma'da 175 ünite kan bağışında bulunuldu
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Çaycuma'da 175 ünite kan bağışında bulunuldu

Çaycuma'da 175 ünite kan bağışında bulunuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı öncülüğünde Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ve Zonguldak Kızılay işbirliği ile kan bağışında bulundu.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı öncülüğünde Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ve Zonguldak Kızılay işbirliği ile kan bağışında bulundu.

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. Yıl Dönümü nedeniyle 14 Haziran Pazartesi günü merkez ve ilçede başlayan 2 hafta boyunca sürecek olan kan bağışı etkinliği Salı ve Çarşamba günleri Çaycuma Atatürk Anıtı önünde devam etti.

Zonguldak Kızılay Kan Merkez Koordinatörü Elif Duman, kan bağış kampanyası için destek olan Jandarma Komutanlığına teşekkür ederek, " Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve Kızılay işbirliği ile Jandarma Teşkilatının Kuruluş yıldönümünün 182'nci yılı münasebetiyle kan bağışı organizasyonlarımız başladı. Jandarma'nın yoğun olarak katılım gösterip, halkı da kan bağışına davet ettiği organizasyonda 2 günde toplamda 175 ünite kan bağışı alındı. Tabii bu süreçte İl Jandarma Komutanlığı'nın bizlere vermiş olduğu destek için başta İl Jandarma Komutanımız Gönen Süslü olmak üzere Komutan Yardımcımız Musa Menteşe, Çaycuma Jandarma Komutanımız Samet Tonga'ya çok teşekkür ediyoruz. Her zaman Kızılay 'ın yanındalar, kan bağışı organizasyonunda da yanımızda oldular" dedi. - ZONGULDAK

Çaycuma'da 175 ünite kan bağışında bulunuldu
Çaycuma'da 175 ünite kan bağışında bulunuldu
Çaycuma'da 175 ünite kan bağışında bulunuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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