Çaycuma Belediyesine Yeni İtfaiye Aracı

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Almanya'nın Lennestadt Belediyesi tarafından yarı fiyatına ilçeye gönderilen itfaiye aracının hizmete alındığını bildirdi.



Kantarcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çaycuma ile Lennestadt belediyelerinin kardeş şehir olduğunu ve alınan itfaiye aracının ücretinin bir kısmını da Almanya'da yaşayan bazı hayırsever gurbetçilerin karşıladığını söyledi.



İtfaiye aracının hizmete alındığını ifade eden Kantarcı, şöyle konuştu:



"Lennestadt Belediyesinin ve orada yaşayan hemşehrilerimizin katkılarıyla belediyemize kazandırdığımız itfaiye aracımız geldi. Büyük katkılarından dolayı Lennestadt Belediye Başkanı Stefhan Hundt'a, bağışçı hemşehrilerimiz Nedim Kalembaşı, Nurhan Kalembaşı ve Hasan Akgönül'e çok teşekkür ediyorum. Aracın piyasa değeri 20 bin avro. Lennestadt Belediyesi bize bunu 9 bin avroya verdi. Bunu da hemşehrilerimiz karşıladı. Onlara şükran borçluyum."