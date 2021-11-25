Çaycuma Ayça Yazıcıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulunda, "Uygulama Evi"nin Açılışı Yapıldı

Vali Mustafa Tutulmaz, Çaycuma Ayça Yazıcıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulunda, çocuklarımıza günlük yaşam becerilerinin kazandırılacağı "Uygulama Evi"nin açılışını yaptı. Öğretmenlerimizle sohbet eden Vali Tutulmaz "hizmetlerin en güzelini yapıyorsunuz, sizleri kutluyorum"dedi.

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