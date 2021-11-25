Çaycuma Ayça Yazıcıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulunda, "Uygulama Evi"nin Açılışı Yapıldı
Vali Mustafa Tutulmaz, Çaycuma Ayça Yazıcıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulunda, çocuklarımıza günlük yaşam becerilerinin kazandırılacağı "Uygulama Evi"nin açılışını yaptı.
Vali Mustafa Tutulmaz, Çaycuma Ayça Yazıcıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulunda, çocuklarımıza günlük yaşam becerilerinin kazandırılacağı "Uygulama Evi"nin açılışını yaptı. Öğretmenlerimizle sohbet eden Vali Tutulmaz "hizmetlerin en güzelini yapıyorsunuz, sizleri kutluyorum"dedi.
Habermetre - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet