Çaycının konteynerini çalan şüpheli yakalandı Kahramanmaraş'ta seyyar çaycılık yaparak geçimini sağlayan kişinin kullandığı konteyneri çalan şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta seyyar çaycılık yaparak geçimini sağlayan kişinin kullandığı konteyneri çalan şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Onikişubat ilçesi Oruç Reis Mahallesi Galericiler Sitesi'nde çaycılık yapan 35 yaşındaki Süleyman Tuğ'un seyyar kullandığı konteynerin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Konteynerin bir kamyonun arkasına yüklenerek çalındığını tespit eden ekipler, şüpheli D.Y'yi (39) söz konteyner ile Döngel Mahallesi'nde yakalandı.

Olayla ilgili bir şüphelinin daha arandığı öğrenildi.

Konteynerin sahibi Süleyman Tuğ, geçimini sağlamak için seyyar çaycılık yaptığını, hem ramazanın gelmesi hem de koronavirüs tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrılarına uyduğu için bir süredir kapalı olan konteynerini zincirle bağladığını ancak hırsızların konteyneri çaldığını söyledi.

Konteynerinin renginin beyaz olduğunu ancak maviye boyandığını ifade eden Tuğ, "Biraz zarar görmüş ama buna da şükür. Bulunduğu için mutluyum ve emniyet teşkilatına çok teşekkür ediyorum. Ramazandan sonra tezgahımızı açtığımızda bütün polislerimizi çay içmeye bekliyorum." dedi.

Kaynak: AA