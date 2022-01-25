Son dakika haberi | ÇAYCININ BUZDA ZOR ANLARI KAMERADA

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'da buzla kaplı sokakta dengesini kaybeden çaycının yaşadığı zor anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde, 2'nci el araç satışının yapıldığı Galericiler Sitesi'nde, bir iş yerine tepsiyle çay götüren kişi, boş bardakları da topladı. Bardakları tepsiye koyup iş yerinden çıkan çaycı, buzda dengesini kaybedip düştü. Çaycı yere düşünce, tepsi ve bardaklar da başka bir yöne savruldu. Yerden güçlükle kalkan çaycı, kendisine gülen esnafa da kızdı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kameları tarafından saniye saniye kaydedildi.