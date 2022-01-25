Son dakika haberi | ÇAYCININ BUZDA ZOR ANLARI KAMERADA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | ÇAYCININ BUZDA ZOR ANLARI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre BURSA'da buzla kaplı sokakta dengesini kaybeden çaycının yaşadığı zor anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'da buzla kaplı sokakta dengesini kaybeden çaycının yaşadığı zor anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde, 2'nci el araç satışının yapıldığı Galericiler Sitesi'nde, bir iş yerine tepsiyle çay götüren kişi, boş bardakları da topladı. Bardakları tepsiye koyup iş yerinden çıkan çaycı, buzda dengesini kaybedip düştü. Çaycı yere düşünce, tepsi ve bardaklar da başka bir yöne savruldu. Yerden güçlükle kalkan çaycı, kendisine gülen esnafa da kızdı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kameları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Son dakika haberi | ÇAYCININ BUZDA ZOR ANLARI KAMERADA

Son dakika haberi | ÇAYCININ BUZDA ZOR ANLARI KAMERADA

Son dakika haberi | ÇAYCININ BUZDA ZOR ANLARI KAMERADA

Son dakika haberi | ÇAYCININ BUZDA ZOR ANLARI KAMERADA

Son dakika haberi | ÇAYCININ BUZDA ZOR ANLARI KAMERADA

Son dakika haberi | ÇAYCININ BUZDA ZOR ANLARI KAMERADA

Son dakika haberi | ÇAYCININ BUZDA ZOR ANLARI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Tragger, İnegöl, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title