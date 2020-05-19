Çaycı korona virüse şarkı yazıp konser verdi
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Çaycı korona virüse şarkı yazıp konser verdi

Çaycı korona virüse şarkı yazıp konser verdi Evinin bahçesinde bestelediği şarkıyı söyledi komşuları alkışlarla destek verdi Bursa'da devlet kurumunda çaycı olarak çalışan bir kişi korona virüse şarkı yazıp konser verdi.

Çaycı korona virüse şarkı yazıp konser verdi
19.05.2020 10:24 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:24

Çaycı korona virüse şarkı yazıp konser verdi

Evinin bahçesinde bestelediği şarkıyı söyledi komşuları alkışlarla destek verdi

BURSA - Bursa'da devlet kurumunda çaycı olarak çalışan bir kişi korona virüse şarkı yazıp konser verdi.

Bursa Sağlık Müdürlüğünde çay servisi elemanı olarak çalışan Cüneyt Şekeroğlu, çalışmadığı ve evde kaldığı günlerde korona virüse beste yapıp erik dalı müziği eşliğinde seslendirdi. Yazdığı şarkıyı evinin bahçesinde seslendiren çaycıya komşuları da alkışlarla destek verdi. Şarkısında vatandaşlara evde kalması ve sabırlı olması mesajı veren Şekeroğlu'nun şarkısı dinleyenler tarafından oldukça beğenildi.

Daha öncede bir çok proje için beste yaptığını ifade eden Cüneyt Şekeroğlu, "Daha öncede bakanlığın "Akılcı İlaç Kullan" projesine şarkı yazmıştım. Buda ikinci oldu. Evinde kalan vatandaşlara, büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına bir nebzede olsun moral vermek için bu şarkıyı besteleyip seslendirdim. Şarkıda Erik Dalı müziğini kullandım. Dinleyenler tarafından çok beğenildi" dedi.

Kaynak: İHA

Manşet

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